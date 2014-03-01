РФ: НАТО и США не могут ввести войска в Украину, потому что Россия не давала на это разрешение
18:19, 01 марта 2014Политика
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У НАТО нет оснований вводить войска в Украину - спикер Совета Федерации России
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ , об этом спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос, не опасается Россия, США и НАТО введут войска в Украину.
«На каком основании? Мы НАТО и США не дали согласия на ввод туда войск», - сказала Матвиенко.
«Мы действуем строго в соответствии с законодательством и конституцией. Для того , чтобы использовать такую крайнюю меру нужны основания . Я пояснила , на чем основывались мы - сегодня угроза безопасности наших соотечественников, русскоязычного населения, российских и в связи с обращением к правительству Крыма к России защитить их от того беспредела и хауса, который идет в Украине», - заявила она.
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