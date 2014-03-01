РФ: НАТО и США не могут ввести войска в Украину, потому что Россия не давала на это разрешение

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ , об этом спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос, не опасается Россия, США и НАТО введут войска в Украину.

«На каком основании? Мы НАТО и США не дали согласия на ввод туда войск», - сказала Матвиенко.

«Мы действуем строго в соответствии с законодательством и конституцией. Для того , чтобы использовать такую крайнюю меру нужны основания . Я пояснила , на чем основывались мы - сегодня угроза безопасности наших соотечественников, русскоязычного населения, российских и в связи с обращением к правительству Крыма к России защитить их от того беспредела и хауса, который идет в Украине», - заявила она.