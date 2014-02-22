Тимошенко призывает пока не уходить с Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тимошенко заявила со сцены Майдана Независимости.

«Если вам кто-то скажет, что вы уже выполнили свою (миссию - УНИАН) и можете ехать домой, а здесь все сделают за вас, не верьте ни одному слову... Пока вы не закончите свое дело до конца, до последнего шага, никто не имеет права из вас отойти. Потому что вы изменили все, не политики, не депутаты, не мир... Никто не смог бы, кроме вас, это сделать», - отметила Тимошенко, обращаясь к Майдану.

Читайте такжеСША поддержали смену власти в Украине и освобождение Тимошенко«Вы - гарантия, вы - та сила, которая не даст никому отступить назад», - добавила она.