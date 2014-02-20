Обама и Меркель договорились о согласованных действиях в деле Украины

22:47, 20 февраля 2014
Политика
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Президент США Барак Обама обсудил сегодня по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Украине. 

Барак Обама / REUTERS

Политики договорились о согласованных действиях для решения кризиса в этой стране. 

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Белого дома.

”Они договорились, что критически важно, чтобы США, Германия и Евросоюз в ближайшие дни оставались в близком контакте в деле дальнейших шагов для прекращения насилия и политического решения кризиса в Украине), что соответствует наилучшим интересам украинского народа”, - говорится в сообщении.

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