Обама и Меркель договорились о согласованных действиях в деле Украины
22:47, 20 февраля 2014Политика
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Президент США Барак Обама обсудил сегодня по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Украине.
Обама и Меркель договорились о согласованных действиях в деле Украины / REUTERS
Политики договорились о согласованных действиях для решения кризиса в этой стране.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Белого дома.
”Они договорились, что критически важно, чтобы США, Германия и Евросоюз в ближайшие дни оставались в близком контакте в деле дальнейших шагов для прекращения насилия и политического решения кризиса в Украине), что соответствует наилучшим интересам украинского народа”, - говорится в сообщении.
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