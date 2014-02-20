Белый дом потребовал от Януковича немедленно вывести войска из центра Киева

США призывают украинские власти вывести подразделения силовиков из центра Киева, а оппозицию - к мирным формам выражения протеста, заявил в четверг пресс-секретарь президента США Джей Карни, сообщают РИА Новости.

"Мы призываем президента Януковича немедленно вывести свои силы безопасности из центра Киева и уважать право на мирный протест. Мы призываем протестующих выражать свое мнение мирно", - сказал Карни.

Он также призвал армию Украины не вмешиваться в конфликт, который, по мнению Белого дома, следует решить политическими средствами.

"Использование силы не решит кризис. Нужно предпринять четкие шаги, чтобы остановить насилие и начать диалог по существу, который сократит напряженность и ответит на жалобы украинского народа", - добавил Карни.

По его словам, США в сотрудничестве с европейскими союзниками постараются привлечь к ответственности тех, кого они считают ответственными за кровопролитие, и помочь единству и независимости Украины.

По данным Минздрава Украины, в масштабных уличных беспорядках, которые возобновились в Киеве во вторник, погибли уже 67 человек.