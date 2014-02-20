В Донецке на улицах появились биг-борды с рекламой «Беркута» (фото)
17:00, 20 февраля 2014Политика
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На улицах Донецка сегодня появились биг-борды с рекламой спецподразделений «Беркут».
В Донецке появилась реклама "Беркута" / фото novosti.dn.ua
Как передает корреспондент УНИАН, на биг-бордах в разных ракурсах изображены бойцы «Беркута» и дети, под изображением находятся подписи: «Наш покой за их спиной!», «Страну собою защищаем!», или «Защищаем страну, семью, закон!».
По неофициальной информации сотрудников рекламных агентств, их обязали власти города разместить данные биг-борды бесплатно, как социальную рекламу.
Еще одна реклама "Беркута" в Донецке / фото novosti.dn.ua
В то же время, в горсовете данную информацию опровергают.
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