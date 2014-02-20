В Донецке на улицах появились биг-борды с рекламой «Беркута» (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, на биг-бордах в разных ракурсах изображены бойцы «Беркута» и дети, под изображением находятся подписи: «Наш покой за их спиной!», «Страну собою защищаем!», или «Защищаем страну, семью, закон!».

По неофициальной информации сотрудников рекламных агентств, их обязали власти города разместить данные биг-борды бесплатно, как социальную рекламу.

В то же время, в горсовете данную информацию опровергают.