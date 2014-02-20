Санкции против украинских чиновников могут расколоть страну - Клюев

Такое мнение глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев высказал в интервью европейским журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Комментируя намерения относительно введения иностранными государствами санкций против Украины, Клюев заявил: «Если кто-то желает нашей стране добра, то нужно Украине помогать. Если вводить санкции и дальше обострять ситуацию, то есть угроза, что страна может разорваться на две части. Потому что началось очень жесткое противостояние. А санкции похожи на вливание в тлеющий огонь канистры бензина», - сказал он.

На вопрос о возможных путях помощи Украине со стороны европейских стран Клюев заявил о важности продолжение курса на евроинтеграцию и проведения соответствующих преобразований.

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Как сообщал УНИАН, Евросоюз сегодня, 20 февраля, из-за последних событий в Киеве планирует провести внеочередное заседание глав МИД государств-членов, которые должны обсудить вопрос введения персональных санкций против украинских чиновников, которые виноваты в насилии в Украине.

Также сегодня высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявила, что страна вводит визовые санкции в отношении около 20 украинских чиновников, которых считают виновными в применении насилия к демонстрантам.