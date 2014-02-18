Митингующие подожгли грузовик, перекрывающий движение по Шелковичной
11:19, 18 февраля 2014Политика
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В Киеве митингующие подожгли грузовой автомобиль, перекрывающий движение по улице Шелковичной в сторону Верховной Рады Украины.
Фото Facebook Александр Рудоманов
Как передает корреспондент УНИАН, автомобиль пылает в непосредственной близости от жилого дома. Улица Шелковичная в сторону парламента окутана черным дымом.
Фото Facebook Александр Рудоманов
Фото: Googlist
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