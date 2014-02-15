Источник в СБУ также подтверждает встречу Тимошенко и Клюева - СМИ
Во время визита главы президентской администрации Андрея Клюева к экс-премьеру Юлии Тимошенко обсуждались три вопроса.
Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.
Согласно информации, одной из тем была поддержка фракцией "Батькивщина" кандидатуры Андрея Клюева в качестве главы Кабмина (с присутствием Сергея Тигипко на посту первого вице-премьера), пишет Украинская правда.
Кроме того, по данным издания, обсуждалось создание широкой парламентской коалиции, сформированной на базе фракций Партии регионов и "Батькивщини", и возврат к Конституции образца 2004 года.
"В случае нахождения сторонами должного взаимопонимания Юлии Владимировне было обещано освобождение из-под стражи с одновременным снятием судимости уже в марте этого года. Детали разговора нам не известны, но взаимопонимание достигнуто не было", - сообщает еженедельник.