Источник в СБУ также подтверждает встречу Тимошенко и Клюева - СМИ

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.

Согласно информации, одной из тем была поддержка фракцией "Батькив­щина" кандидатуры Андрея Клюева в качестве главы Кабмина (с присутствием Сергея Тигипко на посту первого вице-премьера), пишет Украинская правда.

Кроме того, по данным издания, обсуждалось создание широкой парламентской коалиции, сформированной на базе фракций Партии регионов и "Батькивщини", и возврат к Конституции образца 2004 года.

"В случае нахождения сторонами должного взаимопонимания Юлии Вла­димировне было обещано освобождение из-под стражи с одновременным снятием судимости уже в марте этого года. Детали разговора нам не известны, но взаимопонимание достигнуто не было", - сообщает еженедельник.