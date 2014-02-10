В Одессе суд оставил экс-депутата ВР Маркова под стражей

Как передает корреспондент УНИАН, такое определение огласил сегодня на заседании судья Алексей Капля после очередного непродолжительного перерыва.

Таким образом суд отказал защите экс-депутата, ходатайствующей о смягчении меры пресечения для их подзащитного, и «Марков Игорь Олегович остается под стражей».

Следующее заседание суда назначено на 17 февраля.

После оглашения определения Марков обратился к народным депутатам от Партии Регионов, призвав их выходить из парламентской фракции ПР и голосовать за парламентско-президентскую республику, за перевыборы всех ветвей власти.

«Отстраняйте диктатуру от власти. Им осталось недолго», - заявил, в частности, Марков.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Приморском районном суде Одессы началось слушание дела лидера партии «Родина» Маркова, лишенного мандата народного депутата. Его адвокаты ходатайствовали в суде об изменении меры пресечения подсудимому.

Маркову инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации проводились пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ.

22 октября 2013 года в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. Сторонники Маркова осаждали областное отделение милиции. Ночью милиции удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд арестовал его на 2 месяца.

31 октября Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений.

16 декабря Печерский райсуд решил продлить срок пребывания Маркова под стражей до 13 февраля.

4 февраля этого года МВД передало материалы дела Маркова на рассмотрение в Приморский районный суд Одессы.