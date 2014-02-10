В Одессе суд оставил экс-депутата ВР Маркова под стражей
В Одессе Приморский районный суд оставил под стражей лидера партии «Родина», лишенного мандата депутата Верховной Рады Игоря Маркова.
Как передает корреспондент УНИАН, такое определение огласил сегодня на заседании судья Алексей Капля после очередного непродолжительного перерыва.
Таким образом суд отказал защите экс-депутата, ходатайствующей о смягчении меры пресечения для их подзащитного, и «Марков Игорь Олегович остается под стражей».
Следующее заседание суда назначено на 17 февраля.
После оглашения определения Марков обратился к народным депутатам от Партии Регионов, призвав их выходить из парламентской фракции ПР и голосовать за парламентско-президентскую республику, за перевыборы всех ветвей власти.
«Отстраняйте диктатуру от власти. Им осталось недолго», - заявил, в частности, Марков.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Приморском районном суде Одессы началось слушание дела лидера партии «Родина» Маркова, лишенного мандата народного депутата. Его адвокаты ходатайствовали в суде об изменении меры пресечения подсудимому.
Маркову инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации проводились пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ.
22 октября 2013 года в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. Сторонники Маркова осаждали областное отделение милиции. Ночью милиции удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд арестовал его на 2 месяца.
31 октября Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений.
16 декабря Печерский райсуд решил продлить срок пребывания Маркова под стражей до 13 февраля.
4 февраля этого года МВД передало материалы дела Маркова на рассмотрение в Приморский районный суд Одессы.