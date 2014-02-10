Защита экс-депутата Маркова просит суд смягчить ему меру пресечения

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, адвокат Маркова Валерий Манушин просит, чтобы суд отпустил его подзащитного под личное обязательство. Его поддержал второй адвокат Маркова – Александр Горовой. Они заявляют, что «нет прямых доказательств того, что Марков совершал хулиганские действия».

Третий адвокат Маркова, Алексей Казарновский предложил отпустить подсудимого под подписку о невыезде. Он утверждает, что «оснований содержать Марков под стражей нет» и предоставил ходатайство депутатов Верховной Рады от Партии Регионов Виталия Барвиненко и Александра Пресмана, которые предлагают взять экс-депутата на поруки.

Потерпевшая сторона просит суд не изменять меру пресечения, поддерживать ходатайство. Аналогичное требование изложил прокурор, поддерживающий обвинение. По его мнению, Марков, находясь на свободе, «может оказывать давление на потерпевших и свидетелей».

Суд удалился в совещательную комнату.

Ранее было заявлено два отвода судье Алексею Капле, но оба были отклонены.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Приморском районном суде Одессы началось слушание дела лидера партии «Родина» Маркова, лишенного мандата народного депутата. Ему инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации проводились пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ.

22 октября 2013 года в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. Сторонники Маркова осаждали областное отделение милиции. Ночью милиции удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд арестовал его на 2 месяца.

31 октября Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений.

16 декабря Печерский райсуд решил продлить срок пребывания Маркова под стражей до 13 февраля.

4 февраля этого года МВД передало материалы дела Маркова на рассмотрение в Приморский районный суд Одессы.