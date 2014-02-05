Майдан завтра будет пикетировать парламент

Как сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина», об этом в эфире 5 канала заявил народный депутат от фракции «Батькивщина», комендант Майдана Андрей Парубий. По его словам, колонна отправится с Майдана в 10.00.

Люди пройдут правительственным кварталом в парламент с требованием принять изменения к Конституции.

Читайте такжеКличко о выходе из кризиса: либо Конституция 2004 года, либо досрочные выборы президента «Непринятие решений приводит только к увеличению напряжения. Позиция выжидания от депутатов большинства может привести к новым конфликтам. Мы требуем немедленных решений и немедленных действий Верховной Рады Украины», - заявил Парубий.