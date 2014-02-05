Майдан завтра будет пикетировать парламент
21:18, 05 февраля 2014Политика
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Завтра, 6 февраля, колонна с Евромайдана отправится пикетировать Верховную Раду Украины
Майдан требует от Рады немедленных действий - Парубий
Как сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина», об этом в эфире 5 канала заявил народный депутат от фракции «Батькивщина», комендант Майдана Андрей Парубий. По его словам, колонна отправится с Майдана в 10.00.
Люди пройдут правительственным кварталом в парламент с требованием принять изменения к Конституции.
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