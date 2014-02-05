Янукович и Эштон обсудили пути выхода Украины из кризиса

Президент Украины Виктор Янукович обсудил с вице-президентом Еврокомиссии - Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон пути стабилизации политической ситуации в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, также стороны обсудили ход экономических реформ и меры по укреплению демократических институтов.

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На встрече речь шла о необходимости гарантирования безопасности граждан, обеспечения объективного, прозрачного и беспристрастного расследования последних резонансных событий, а также перспективах проведения конституционной реформы.