В «Свободе» заявляют об угрозах физического уничтожения руководства партии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.

В частности, Сиротюк отметил, что “позавчера от имени власти на переговоры со “Свободой”, с руководством “Свободы” в центре города приехали представители одной из бандитских преступных группировок и, ведя переговоры, якобы от имени власти, заявили, что если “Свобода” не прекратит активно выступать против Президента, то, они сказали буквально, что физически истребят семью Олега Тягнибока и других заместителей председателя ВО “Свобода”.

Читайте такжеРуслана заявила о возможном покушении на нееОн отметил, что это было сказано “при личной встрече”, потому что до этого были разного рода звонки на телефоны, “титушки” под домами”.

Сиротюк отметил, что об этом были проинформированы международные организации, а также подготовлено обращение в СБУ, которое группа народных депутатов Украины отдаст руководству СБУ.

Читайте такжеКличко: власть усиливает репрессии против евромайдановцев“Мы не собираемся прекращать своих действий и участия в Революции достоинства, мы не будем вывозить свои семьи за границу, и мы будем давать адекватный ответ на любые такие бандитские выпады”, - заявил Сиротюк.