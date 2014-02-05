МВД проверяет "абсолютно всю" информацию о пропавших на Майдане людей

Как отметили в столичной милиции, по данным активистов, с 16 января до 5 февраля не известно местонахождение или другие сведения относительно 36 граждан. В списках разыскиваемых - 35 жителей Киева, а также один человек из другого населенного пункта.

Читайте такжеМайдан разыскивает 36 пропавших активистов“В то же время, в подразделения правоохранительных органов города Киева с официальными заявлениями о пропавших без вести родных и близких за указанный период обратились трое граждан. Обращения этих лиц были внесены в журналы Единого учета районных управлений Главного управления МВД в городе Киеве. На настоящее время принято решение о прекращении их рассмотрения в связи с установлением местонахождения указанных в заявлениях граждан”, - говорится в сообщении.

В милиции подчеркивают, что совместные поиски пропавших вместе с волонтерами не всегда эффективны, поскольку последние в Интернете обнародовали не совсем достоверную и проверенную информацию относительно пропавших лиц и тех, кто заявил об их исчезновении.

Читайте такжеЕвромайдан SOS обнародовал список пропавших активистов“Отметим, что, несмотря на трудности, возникшие в связи с этим, абсолютно вся полученная информация проверяется киевскими милиционерами согласно действующему законодательству... В настоящее время вся соответствующая информация относительно пропавших лиц, о которых идет речь на сайте «Евромайдан SOS», зарегистрирована в журнале Единого учета районных управлений ГУ МВД Украины в городе Киеве. На данное время проводятся мероприятия по установлению полных анкетных данных вышеуказанных лиц и проверка достоверности изложенной в сети Интернет информации по данному поводу. В случае подтверждения информации соответствующие сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований”, - говорится в сообщении.