Яценюк заявил, что оппозиция готова возглавить правительство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил со сцены Майдана Незалежности.

”Наша с вами ответственность – это освободить каждого. Наше требование, которое принято Администрацией Януковича - освобождение каждого. Кроме того, что мы освободим наших людей, тысячи людей имеют уголовные дела. Все уголовные дела должны быть закрыты, и все люди должны быть на воле”, - сказал он.

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”Наше задание – это новая украинская власть. Что сегодня произошло? Виктор Янукович заявил, что власть не готова нести ответственность за страну и предложил оппозиции возглавить правительство. Каков наш ответ? Боимся ли мы ответственности? Мы не боимся ответственности за судьбу страны. Мы принимаем эту ответственность, мы готовы вести страну в Европейски Союз, что предусматривает освобождение Юлии Тимошенко, Украину – как часть Европы”, - отметил Яценюк.

Следующее требование, со слов оппозиционера, - возвращение к Конституции 2004 года. «Украинский народ должен принять новую Конституцию, которая отражает его волю», - сказал он.

По его словам, законы «16 января», должны быть отменены в парламенте во вторник, 28 января, на внеочередной сессии Верховной Рады.

«Мы не сходим ни с одной позиции. Во вторник – судный день. Мы не верим ни одному их слову», - подчеркнул оппозиционер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 января, Президент Янукович предложил лидеру фракции ”Батькивщина” Арсению Яценюку должность премьер-министра, а лидеру партии «УДАР» Виталий Кличко - вице-премьера по гуманитарным вопросам.

«В случае согласия последнего занять пост премьер-министра Украины Президентом Украины будет принято решение об отставке правительства. Должность вице-премьера по гуманитарным вопросам Президентом Украины предложена Кличко. Президент Украины убежден, что совместная работа вместе с оппозицией поможет государству объединиться и провести необходимые реформы для государства и общества. Президент Украины в очередной раз выразил сожаление по поводу всех трагических случаев, ранений, жертв конфликтов последних дней и подчеркнул недопустимость насилия. Мы осуждаем все радикальные сценарии и их последствия. Переговоры будут продолжаться по договоренности сторон», - сообщила министр юстиции Елена Лукаш, оглашая заявление участников рабочей группы по урегулированию политического кризиса.

Также «для обеспечения широкого общественного диалога Президентом Украины вызван на публичные дебаты Виталий Кличко, на которые тот дал свое согласие», - сказала Лукаш.