Милиция извинилась за раздевание человека на морозе
19:43, 23 января 2014Политика
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МВД Украины извинилось за "недопустимые действия людей в милицейской форме", которые фигурируют в скандальном видео
МВД извинилось за "недопустимые действия"
По данному факту назначена служебная проверка, заявили в пресс-службе МВД.
"Указанный материал изучается, чтобы установить место и время съемки, лиц, которые изображены на видео, а также условия, при которых было снято это видео", - сказано в сообщении.
Читайте такжеБеркут фотографирует раздетого на морозе активиста Также Виталий Захарченко обратился к личному составу органов внутренних дел и указал на недопустимость таких действий и призвал соблюдать нормы закона и нравственности.
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