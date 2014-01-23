Милиция извинилась за раздевание человека на морозе

По данному факту назначена служебная проверка, заявили в пресс-службе МВД.

"Указанный материал изучается, чтобы установить место и время съемки, лиц, которые изображены на видео, а также условия, при которых было снято это видео", - сказано в сообщении.

Читайте такжеБеркут фотографирует раздетого на морозе активиста Также Виталий Захарченко обратился к личному составу органов внутренних дел и указал на недопустимость таких действий и призвал соблюдать нормы закона и нравственности.