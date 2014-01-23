Янукович должен распустить ВР и провести выборы - глава Европарламента

Президент Украины Виктор Янукович в ситуации массовых акций протеста, которые продолжаются в государстве уже два месяца, должен бы распустить Верховную Раду и провести досрочные выборы.

Об этом заявил глава Европейского парламента Мартин Шульц в интервью немецкому изданию Deutschlandfunk.

"Давайте посмотрим фактам в глаза. Янукович руководил страной с большинством в парламенте и с поддержкой большинства общества. Это изменилось. Каждый здравомыслящий Президент в этой ситуации (массовых протестов) распустил бы парламент и объявил новые выборы", - сказал он, передает польский TVN24.

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Шульц отметил, что вчера обсуждал ситуацию в Украине как с представителями власти, так и оппозиции.

Он назвал сложными те разговоры и заявил, что чувствует себя после них "беспомощным".

Как сообщал УНИАН, Шульц заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против украинских чиновников в случае продолжения насилия в Киеве.

Одновременно, по его мнению, перед этим ЕС следует подумать о других методах воздействия на ситуацию в Украине, среди которых он упомянул возможность европейской посреднической миссии между властью и оппозицией для разрешения политического кризиса в стране.