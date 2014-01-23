Кличко уговорил протестующих не мешать «Беркуту» потушить горящие покрышки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сообщил на ул. Грушевского, куда он пришел, чтобы призвать обе стороны приостановить противостояние, пока будет продолжаться второй раунд переговоров с Президентом Украины Виктором Януковичем. Переговоры должны начаться в час.

Как сообщал УНИАН, 22 января через ул. Грушевского митингующие соорудили огромный костер из автопокрышек. Это было сделано, чтобы черный дым мешал спецназовцам атаковать протестующих.

Костер еще пылает, но правоохранители его активно гасят из пожарных брандспойтов.

Утро на Грушевского: стена огня и черный дым