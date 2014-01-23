Украинские военные готовятся к введению чрезвычайного положения - СМИ

Об этом сообщают источники ecpreso.tv в Ивано-Франковске.

Сообщается, что офицеров из воинских частей Ивано-Франковска уже держат под Киевом на случай введения чрезвычайного положения.

По информации источников, из столицы поступило указание всем офицерам добираться в Киев собственными силами.