Украинские военные готовятся к введению чрезвычайного положения - СМИ

09:17, 23 января 2014
Политика
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По информации СМИ, военные со всей Украины готовятся к введению чрезвычайного положения.

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Об этом сообщают источники ecpreso.tv в Ивано-Франковске.

Сообщается, что офицеров из воинских частей Ивано-Франковска уже держат под Киевом на случай введения чрезвычайного положения.

По информации источников, из столицы поступило указание всем офицерам добираться в Киев собственными силами. 

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