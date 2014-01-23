Украинские военные готовятся к введению чрезвычайного положения - СМИ
09:17, 23 января 2014Политика
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По информации СМИ, военные со всей Украины готовятся к введению чрезвычайного положения.
Военные со всей Украины готовятся к введению чрезвычайного положения.
Об этом сообщают источники ecpreso.tv в Ивано-Франковске.
Сообщается, что офицеров из воинских частей Ивано-Франковска уже держат под Киевом на случай введения чрезвычайного положения.
По информации источников, из столицы поступило указание всем офицерам добираться в Киев собственными силами.
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