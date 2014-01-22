Луценко призывает создать исполнительный комитет во главе с Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге он заявил о том, что в Украине идет война между колониальным прошлым и европейским будущим и оппозиция виновата в том, что реагирует на последствия плана Кремля, а не предлагает свой план перезагрузки страны.

Луценко отметил, что в Верховной Раде нужно немедленно собирать всех депутатов от оппозиции, а также тех народных депутатов, которые чувствуют себя представителями украинского народа и суверенного европейского государства, и “брать на себя ответственность за законодательное оформление трансформации Украины”.

“Срочно нужно создать временный исполнительный комитет во главе с Виталием Кличко как самым рейтинговым лидером оппозиции, его заместителями должны стать те революционеры, которые не думают, что будут говорить на допросах, а думают о том, как добиться победы”, - сказал Луценко.

Он отметил, что предметом переговоров, которые сегодня состоятся между Президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции, должен стать уже не вопрос правительства, не вопрос отмены принятых 16 января законов.

“Единственный вопрос переговоров - это отстранение Януковича от президентской должности. Сроки. Пути. Методы”, - сказал Луценко, отметив, что также должна состояться максимальная мобилизация граждан в центре столицы, поскольку это является единственным путем по уменьшению жертв среди демонстрантов.

“После нашей победы в новой Конституции статья 5 о том, что никто не может узурпировать государственную власть, а народ является единственным источником власти, должна быть дополнена правом народа на восстание в случае нарушения его базовых конституционных прав”, - сказал Луценко.