КГГА утверждает, что парень, упавший с колоннады на Грушевского, жив

По словам Мохорева, этот пострадавший госпитализирован в больницу №17, у него ушибы, однако переломов нет. На сегодняшний день он находится в среднем состоянии тяжести, хотя отвергает, что пострадал на ул.Грушевского, и заявляет, что упал с крыше при попытке починить антенну.

В то же время медики подтвердили два смертельных случая от "травматических ранений" на ул.Грушевского.

Мохорев сообщил, что в 6:00 в среду к бригаде скорой помощи обратился волонтер, который попросил оказать помощь пострадавшему на ул.Грушевского, находившемуся в волонтерском медпункте. По его словам, медики были на месте через две минуты, однако вынуждены были констатировать биологическую смерть.

Кроме того, в 8:33 было еще одно обращение волонтеров по поводу еще одного пострадавшего. В 9:11 медики констатировали смерть.

На неоднократные уточняющие вопросы журналистов о том, были ли люди ранены огнестрельным оружием, Мохорев подчеркнул: "Это были травматические ранения". Обстоятельства и характер повреждений, по его словам, должны установлены судмедэкспертизой и правоохранительными органами.