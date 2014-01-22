Президент Польши не видит смысла для новых разговоров с Януковичем

Об этом он заявил в интервью польскому Radio Zet, которое было записано 21 января и вышло в эфир сегодня утром.

«Как по мне, сейчас нет больше смысла, потому что все, что должно было быть сказано, уже было сказано», - сказал Коморовский.

Он выразил обеспокоенность по поводу событий в Киеве, заметив, что они очень сужают поле маневра для Польши, Евросоюза и Украины.

«Лидеры оппозиции говорят, что теряют контроль над Майданом. Майдан сегодня уже не отождествляется с оппозицией. Кажется, что наступает явление эмансипации Майдана, людей, полных нетерпения, очень измученных ситуацией, которые требуют от оппозиции и власти ряда действий. Это не очень хорошая ситуация», - сказал он.

По словам Президента Польши, очень хорошо видно подготовку властью Украины силового разрешения политического конфликта, а это стало бы «трагедией с точки зрения западного мира».

Коморовский сказал, что Польша и ЕС должны осознать, что произошли серьезные изменения в отношениях Украины с Россией и Украины с Евросоюзом и Польшей. По его словам, поляки еще могут работать в рамках развития двусторонних отношений.

Он назвал очень сложной возможность реализации прозападных желаний Украины без самого Украинского государства.

«Стоит отметить, что увеличиваются ряды сегодня уже очень решительных людей, которые дальше сильно выражают свое желание и поддержку прозападного движения. Но реализация этих чаяний выглядит очень-очень сложной задачей», - сказал Коморовский.