Митингующие на Грушевского вплотную приблизились к правоохранителям
09:59, 22 января 2014Политика
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Митингующие на улице Грушевского массово подошли вплотную к границе спецназовцев “Беркут” и Внутренних войск МВД.
Боевые действия прекратились
Как передает корреспондент УНИАН, митингующие скандируют: “Убийцы!” и “Банду геть!”.
Боевые действия прекратились. Священника, который ранее стал между протестующими и “Беркутом”, протестующие отвели к себе.
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