Митингующие на Грушевского вплотную приблизились к правоохранителям

Митингующие на улице Грушевского массово подошли вплотную к границе спецназовцев “Беркут” и Внутренних войск МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие скандируют: “Убийцы!” и “Банду геть!”. Боевые действия прекратились. Священника, который ранее стал между протестующими и “Беркутом”, протестующие отвели к себе.

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