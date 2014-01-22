Активист Игорь Луценко в больнице и к нему никого не пускают

Об этом в своем Twitter написал журналист Святослав Цеголко.

"Игорь Луценко в клинике "Борис" на улице Бажана. Съемочная группа "5 канала" на подъезде", - написал он.

Журналисты и общественные активисты попытались пройти к Игорю Луценко в больницу, но охрана медучреждения их не пропустила.

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"Вы понимаете, что сейчас от того, что он скажет, зависит судьба второго человека, которого похитили", - просили активисты.

"Я все понимаю, но вы и меня поймите. Здесь вы ничего записывать и снимать не будете", - ответил им охранник.

Он объяснил, что не может допустить людей на территорию без разрешения главного врача.