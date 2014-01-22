Активист Игорь Луценко в больнице и к нему никого не пускают
02:41, 22 января 2014Политика
2 0
Активиста Игоря Луценко, который был похищен неизвестными ночью 21 января, доставили в больницу.
Игоря Луценко доставили в больницу / Facebook
Об этом в своем Twitter написал журналист Святослав Цеголко.
"Игорь Луценко в клинике "Борис" на улице Бажана. Съемочная группа "5 канала" на подъезде", - написал он.
Журналисты и общественные активисты попытались пройти к Игорю Луценко в больницу, но охрана медучреждения их не пропустила.
Читайте такжеВ Facebook похищенного Игоря Луценко появился пост о его спасении
"Вы понимаете, что сейчас от того, что он скажет, зависит судьба второго человека, которого похитили", - просили активисты.
"Я все понимаю, но вы и меня поймите. Здесь вы ничего записывать и снимать не будете", - ответил им охранник.
Он объяснил, что не может допустить людей на территорию без разрешения главного врача.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter