Автомайдановцы ликвидировали базу "титушек" под Киевом

01:09, 22 января 2014
Политика
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Активисты Автомайдана ликвидировали базу "титушек" на новой Обуховской трассе.

Как передает корреспондент УНИАН, автомайдановцы  разобрали палатку и разогнали парней, которые в ней жили.

Примерно 20 "титушек" скрылись в направлении железной дороги.

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Активистам удалось задержать двух молодых людей. Их привезут в Киев в Дом профсоюзов для допроса.

Рядом с палаткой стоят три военных грузовика, без водителей и хозяев.

Местные жители рассказали активистам, что "титушки" терроризировали их, ломали заборы дворов и на уговоры не уничтожать имущество реагировали агрессивно.

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