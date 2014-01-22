Автомайдановцы ликвидировали базу "титушек" под Киевом

Как передает корреспондент УНИАН, автомайдановцы разобрали палатку и разогнали парней, которые в ней жили.

Примерно 20 "титушек" скрылись в направлении железной дороги.

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Активистам удалось задержать двух молодых людей. Их привезут в Киев в Дом профсоюзов для допроса.

Рядом с палаткой стоят три военных грузовика, без водителей и хозяев.

Местные жители рассказали активистам, что "титушки" терроризировали их, ломали заборы дворов и на уговоры не уничтожать имущество реагировали агрессивно.