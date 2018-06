В США назвали номинантов премии "Оскар"

Как сообщает РИА Новости, в число претендентов на звание "Лучшего фильма года" вошли уже получившая в аналогичной номинации "Золотой глобус"картина "Двенадцать лет рабства" (12 Years a Slave), "Афера по-американски" (American Hustle), триллер "Капитан Филлипс" (Captain Phillips), "Гравитация" (Gravity), черно-белая трагикомедия "Небраска" (Nebraska), "Филомена" (Philomena), "Волк с Уолл-стрит" (The Wolf of Wall Street), драма "Даллаский клуб покупателей" (Dallas Buyers Club), "Она" (Her) Спайка Джонса.

В число пяти номинированных на "Оскар" режиссеров в этом году вошли: Дэвид О. Рассел за картину "Афера по-американски", получивший "Золотой глобус" автор научно-фантастической ленты "Гравитация" мексиканский режиссер Альфонсо Куарон, режиссер фильма "Небраска" Александр Пейн, Мартин Скорсезе за работу "Волк с Уолл-стрит" и Стив Маккуин за фильм "Двенадцать лет рабства".

В категории "Лучший драматический актер" представлены Брюс Дерн (Небраска), Леонардо ДиКаприо (Волк с Уолл-стрит), Мэтью Макконахи (Даллаский клуб покупателей), получивший ранее на этой неделе "Золотой глобус" в аналогичной категории, Чиветель Эджиофор (Двенадцать лет рабства) Кристиан Бейл (Афера по-американски).

За звание "Лучшей драматической актрисы"поборются Эми Адамс (Афера по-американски), Кэйт Бланшет (Голубой жасмин), Сандра Буллок (Гравитация), Джуди Денч (Филомена) и Мерил Стрип (Август).

В пятерку лучших зарубежных фильмов, по версии киноакадемиков, вошли бельгийская лента "Разомкнутый круг" (The Broken Circle Breakdown), датская картина "Охота" (The Hunt), итальянская лента "Великая красота" (The Great Beauty), камбоджийский документальный фильм "Недостающая картинка" (The Missing Picture) и палестинская лента "Омар" (Omar).

Церемония вручения золотых статуэток "Оскар", 86-я по счету, пройдет в Лос-Анджелесе 2 марта. Судьбу "Оскара" определяют 5,856 тыс. представителей Академии кинематографических искусств и наук США, обладающих равным правом голоса.