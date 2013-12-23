Украинский фильм "Параджанов" не получит Оскар
13:27, 23 декабря 2013Политика
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Украинский фильм Елены Фетисовой и Сержа Аведикяна "Параджанов" не вошел в шорт-лист номинантов на соискание премии Оскар.
"параджанов" не получит Оскар / Фото: Positivelife.com
Об этом говорится на сайте журнала The Hollywod Reporter.
В короткий список номинантов на Оскар в номинации "Лучший фильмов на иностранном языке" вошли 9 фильмов.
Финальный список номинантов на 86-ю премию Оскар будет представлен 16 января 2014. Победителей кинопремии по итогам 2013 объявят 2 марта 2014.
Напомним, фильм «Параджанов» попал в список «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
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