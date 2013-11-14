Миссия Кокса-Квасьневского больше не требует немедленного освобождения Тимошенко

Как отмечается в отчете миссии, обнародованном на сайте Европарламента, в настоящее время преждевременно делать вывод, что условия для подписания Соглашения об ассоциации Украина-ЕС со стороны Киева не выполнены, сообщает ZN.UA.

Кокс и Квасьневский считают следующую неделю решающей для выполнении условий. В частности, говорится в отчете, парламент может во втором чтении проголосовать законопроекты о прокуратуре и о выборах.

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Кокс и Квасьневский напомнили, что ранее они предложили простой способ решить вопрос Юлии Тимошенко с помощью "частичного помилования" президентом. Однако, отмечается в отчете, Виктор Янукович избрал другой путь, заявив, что соответствующий закон должен принять парламент и выразив готовность его подписать. Вместе с тем, Партия регионов до сих пор не предоставила свой законопроект о лечении заключенных за границей, напомнили они.

В отчете говорится, что взаимное недоверии власти и оппозиции рискует привести к срыву всего процесса. По убеждению Кокса и Квасьневского для решения вопроса Тимошенко необходима лишь политическая воля, при этом способ решения не столь важен.

"Миссия настоятельно призывает все заинтересованные стороны конструктивно использовать оставшийся короткий срок для достижения исторического консенсуса, который может привести к успеху саммита в Вильнюсе", - говорится в отчете.

Стоит также отметить, что в отчете не акцентируется вопрос даты освобождения Тимошенко до саммита в Вильнюсе. Миссия лишь призывает украинских политиков принять соответствующий закон. Это может быть вызвано нехваткой времени и юридическими процедурами, которые последуют после принятия закона о лечении заключенных за границей.