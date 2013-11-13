Если ассоциацию не подпишут в ноябре, ее отложат надолго - премьер Литвы

Об этом глава литовского правительства заявил после заседания кабинета в Вильнюсе, сообщает балтийское агентство новостей BNS.

"Если Соглашение об ассоциации не будет подписано - оно будет отложено на очень длительное время", - сказал глава литовского правительства. В то же время он выразил надежду, что украинский парламент все же примет решение относительно "дела Тимошенко", которое устроило бы ЕС.

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"Я считаю, мы не должны терять надежды, поскольку все еще имеем достаточно времени до 28 ноября. Возможно, украинский парламент примет решение, и я желаю парламенту иметь решительность и принять во внимание права человека, которые не должны нарушаться", - сказал Буткевичус.

"И я надеюсь, что результат будет на саммите "Восточного партнерства", и мы подпишем Соглашение", - сказал премьер Литвы.

Напомним, сегодня вечером главы миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский должны докладывать конференции президентов Европарламента в Брюсселе результаты их миссии в Украине. Украинский парламент сегодня не смог принять ряд законов, как того требовал ЕС в качестве предпосылки для подписания Соглашения об ассоциации на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября.