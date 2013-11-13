ЕС вряд ли закроет глаза на нерешенный вопрос Тимошенко - польский эксперт

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей Шептицкий, комментируя сегодняшние события в Верховной Раде.

"Евросоюз очень хочет подписать соглашение, стараясь быть доброжелательным к Президенту Украины Виктору Януковичу, но, скорее всего, не откажется от требования решить дело Тимошенко", - сказал он.

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По словам Шептицкого, Янукович, без сомнения, не хочет выпускать своего политического конкурента из тюрьмы. Он не исключил, что Янукович на последней встрече с Президентом России Владимиром Путиным мог договориться о чем-то, что "уменьшает давление" необходимости подписать соглашение с ЕС.

"Если бы условия были выполнены Украиной за "полчаса" до саммита, то ЕС постарался бы подписать, но не думаю, чтобы эти условия были выполнены", - отметил аналитик.