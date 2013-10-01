Депутаты хотят заставить милицию записывать на камеру все контакты с людьми

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона «О внесении дополнений в Закон Украины "О милиции" (относительно обязательности осуществления видеорегистрации работниками милиции своих действий при осуществлении любых контактов с гражданами в своей деятельности)».

Инициаторами законопроекта являются народные депутаты Украины от фракции «Батькивщина» Александр Бригинец и Андрей Павловский.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Бригинца, депутаты предлагают работникам милиции во время исполнения своих обязанностей при любых контактах с гражданами снимать свои действия на средства видеорегистрации. Таким образом авторы законопроекта хотят «искоренить коррупционную практику работников правоохранительных органов».

В соответствии с законопроектом, видеофайлы должны обязательно содержать информацию о времени, дате, месте видеорегистрации, фамилии, имени, отчестве, звании и должности всех работников милиции, которые, в соответствии с законом, принимают или выполняют определенные меры, предупреждении граждан об осуществлении видеорегистрации.

«Если граждане не дают согласия на осуществление видеосъемки и при этом отсутствует решение суда, которое ее разрешает, то такая съемка должна касаться только действий работников милиции», - объяснил Бригинец.

В случае принятия проекта Министерство внутренних дел обязано будет сохранять файлы видеорегистрации в единой базе, и по требованию граждан, контактировавших с работниками милиции, - предоставлять им соответствующие видеофайлы.

Предложенные изменения согласовываются с принципом гласности работы милиции, закрепленным, в частности, в ст. 3 Закона Украины «О милиции», подчеркивают авторы проекта.

Как сообщалось, ранее депутаты хотели обязать милицию снимать на видео все допросы.