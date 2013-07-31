Милицию могут обязать снимать допросы на видео - газета

Проект закона подготовила и зарегистрировала в Верховной раде народный депутат Татьяна Слюз ("Батькивщина"), сообщает КоммерсантЪ-Украина. Нардеп предлагает внести изменения в ст. 224, которые позволят проводить допрос с применением видеозаписи с обязательной архивацией данных.

"Материалы, полученные с применением видеофиксации допроса, имеют существенные преимущества перед другими способами отображения и сохранения сведений (протокольное описание, фотосъемка, аудиозапись), используемыми в правоохранительной деятельности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Следует отметить, что в действующем Уголовном процессуальном кодексе п. 5 ст. 224 предусматривает возможность использовать во время допроса фотосъемку, аудио- и видеозапись.

"Однако мы хотим на законодательном уровне сделать обязательной видеофиксацию (показаний - ред.), а также сохранять архив допросов на современных носителях, чтобы граждане - осужденные или не осужденные, их адвокаты имели право в любой момент в свободном доступе их просмотреть", - рассказала изданию Слюз.

По ее словам, видеофиксация показаний является хорошим инструментом защиты прав граждан и позволит подтвердить правдивость показаний для всех участников судебных процессов.

Примечательно, что представители парламентского большинства заявили, что поддерживают идею видеофиксации допросов с дальнейшей их архивацией.

"Эта идея усилит прозрачность работы органов внутренних дел. Если речь идет о честном расследовании дела, то в видеофиксации заинтересованы все участники - и правоохранительные органы, и граждане", - отметил народный депутат Николай Левченко (Партия регионов).

По его мнению, сложности могут возникнуть не с принятием закона, а с его выполнением. "Введем видеофиксацию, но есть еще коридоры и другие помещения, где не будут снимать на камеру. Необходимо устранить главную причину - принцип работы милиции, который основан на количественных показателях", - считает Левченко.