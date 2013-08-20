МИД пока не знает, кого задержали в Пакистане из-за убийства альпинистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“По информации украинского Посольства в Пакистане, региональная полиция сообщила о задержании группы людей, которые подозреваются в причастности к террористическим актам и убийствам. В то же время официального подтверждения причастности этих людей к гибели альпинистов нет”, - сказал Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 июня в Пакистане в районе горы Нанга-Парбат области Гилгит-Балтистан была расстреляна группа туристов, среди которых было трое украинцев Игорь Свергун, Бадави Кашаев и Дмитрий Коняев. Также погибли двое словаков, двое граждан КНР, один непалец, гражданин Литвы и американец.

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20 августа СМИ сообщили, что в Пакистане арестовано 20 человек по делу об убийстве иностранных, в частности украинских, альпинистов на горе Нанга-Парбат в июне этого года.

”Мы арестовали около 20 человек, которые могут быть причастны к убийству иностранцев и местных жителей. Приложив огромные усилия, мы наконец добрались до укрытий, где скрываются террористы, ответственные за убийства представителей органов правопорядка, иностранных туристов, а также шиитов в 2012 на Каракорумском шоссе и на дороге Наран-Кахган”, - передала газета ”Доон” заявление суперинтенданта полиции округа Диамер Мухаммада Навида.