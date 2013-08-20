Убийство украинских альпинистов: в Пакистане арестованы 20 подозреваемых

В Пакистане арестованы 20 человек по делу об убийстве иностранных, в том числе украинских, альпинистов на горе Нанга-Парбат в июне этого года, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

”Мы арестовали около 20 человек, которые могут быть причастны к убийству иностранцев и местных жителей. Приложив огромные усилия, мы наконец добрались до укрытий, где находились террористы, ответственные за убийства представителей органов правопорядка, иностранных туристов, а также шиитов в 2012 на Каракорумском шоссе и дороге Наран-Кахган”, - передала газета ”Доон” заявление суперинтенданта полиции округа Диамер Мухаммад Навид.

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В операции по поиску террористов приняли участие полиция, армейские подразделения и спецслужбы. Всех задержанных будут судить в районном суде округа Диамер.

В результате инцидента на горе Нанга-Парбат 23 июня были убито десять альпинистов и один местный проводник. Среди погибших были граждане Украины, КНР, США, Словакии, Литвы и Непала. Ответственность за трагедию взяло на себя движение пакистанских талибов ”Техрик-и-талибан Пакистан”.

Как сообщал УНИАН, ночь на 23 июня в Пакистане в районе горы Нанга-Парбат области Гилгит-Балтистан была расстреляна группа туристов, среди которых было трое украинцев Игорь Свергун, Бадави Кашаев и Дмитрий Коняев. Также погибли двое словака, двое граждан КНР, один непалец, гражданин Литвы и американец.