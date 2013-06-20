Вместо объявления перерыва Рыбак закрыл вечернее заседание Рады

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как в зале началось словесное противостояние между депутатами от оппозиции и большинства.

По словам Рыбака, две оппозиционные фракции требовали объявить перерыв для проведения консультаций относительно вопросов повестки дня работы ВР.

Рыбак не объявил перерыв, отметив, что сделает это после рассмотрения законопроектов, которые касались внесения изменений в законодательство в связи с созданием Министерства доходов и сборов Украины.

В то же время, к трибуне подошли депутаты от оппозиции и начали настаивать на объявлении перерыва. Спор длился несколько минут, и в результате Рыбак досрочно закрыл заседание парламента. Он в который раз оговорился, заявив, что закрывает сессию Верховной Рады. Оговариваясь, Рыбак едва ли не ежедневно закрывает сессию.