Ефремов: Президент не может помиловать Тимошенко из-за «денежных вопросов»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции ПР сказал, отвечая на вопрос журналистов относительно обсуждения возможности лечения Тимошенко за рубежом на вчерашней встрече лидеров парламентских фракций с Президентом.

«Решения, которые находятся в юридической плоскости, в кабинете Президента приниматься не могут», - отметил Ефремов.

Он добавил, что в случае обращения Тимошенко или других лиц, как в случае с экс-министром внутренних дел Юрием Луценко, может быть использован механизм помилования.

«К сожалению, в рамках законодательства, которое у нас есть, Президент не может использовать этот механизм, потому что там есть определенные денежные вопросы, связанные с государственным бюджетом”, - сказал Ефремов.

Он добавил, что по одному из судебных решений, структура, которой руководила Тимошенко, имеет долг в размере 405 млн долларов.

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“Плюс, кажется, около 60 млн в государственный бюджет налогов должны заплатить. Это прямой ущерб государству, который ему нанесен, нашему бюджету, в связи с расчетами по Российской Федерации, которые ее фирма наработала”, - сказал Ефремов.

Он добавил, что Президент не может вынести положительное решение относительно Тимошенко и сказать людям, что он «простил долг в 405 миллионов».

«Это не в его полномочиях”, - добавил лидер фракции ПР.

На уточняющий вопрос о том, что Тимошенко нельзя амнистировать, потому что она должна государству деньги и должна их заплатить, Ефремов ответил: “Да”.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2012 года Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны России к Кабмину относительно долга корпорации «Единые энергетические системы Украины», которой руководила Тимошенко, и обязал правительство Украины выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс. 506 грн 26 коп. (около 390 млн дол.).

22 сентября 2012 года народный депутат от Партии регионов Инна Богословская заявила, что Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая занималась газовым вопросом, выявила, что Тимошенко, когда шла на подписание газовых контрактов в 2009 году, имела долг перед Россией в 405 млн дол.