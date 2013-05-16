Яценюк говорит, что марш оппозиции может пройти и возле Кабмина и Банковой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сообщил журналистам.

Он подчеркнул, что власти в субботу устраивают на Крещатике “то ли парад, то ли шоу, то есть, не дают нам пройти”.

По словам Яценюка, “мы позавчера официально подали следующую заявку: если вы нам не даете возможности пройти по Крещатику, тогда мы идем по большому кругу - это Кабинет министров, Верховная Рада, Банковая, и по Институтской пойдем к Софийской площади (участники акции соберутся на Европейской площади, а затем пойдут к Кабмину и парламенту, перейдут на Институтскую и пройдут к Софийской площади - УНИАН)”.

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В то же время Яценюк отметил, что если «расчистят Крещатик (речь идет о мероприятиях ко дню Европы на Крещатике от Европейской площади до Площади Независимости - УНИАН), то, значит, оппозиция пройдет по первому маршруту (от Европейской площади вдоль Хрещатика и повернет у Дома профсоюзов вверх к Софийской площади - УНИАН).

“У нас всегда есть несколько планов действий”, - подчеркнул Яценюк.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных столкновениях между сторонниками Партии регионов и оппозицией, Яценюк сказал: “Мы готовы к любому развитию событий”.