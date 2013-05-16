В Киев стягивают бюджетников-«антифашистов» - СМИ

Как рассказывают журналисты канала в Березани, а также в других городах Киевской области, стали собираться толпы людей. Все они специально заказанными автобусами выехали по направлению к столице. Сообщается, что люди в основном работают учителями, медиками, коммунальщиками и местными чиновниками. "Сказали: нужно 10 человек, чтобы поехать в Киев, там какое-то массовое мероприятие проводят - и мы на нем должны быть от имени больницы", - рассказали они.

Не на камеру люди также говорят, что сегодня рабочий день, поэтому работникам бюджетных организаций прервали работу и отправили на массовую акцию. Участникам, близким к организаторам, объяснили: митинг должен быть антифашистским. "Едем на митинг, связанный с поддержкой семидесятилетия нашей победы", - рассказал один из участников этой акции. Из Березани людей вывезли семью автобусами, к которым на трассе присоединились и автомобили сопровождения ГАИ, - говорится в репортаже.

Съемочная группаТВi проследила за колонной. Оказалось, что эти и другие автобусы с бюджетниками действительно собрались на акцию в Украинке, небольшом городке неподалеку от Киева. Под флагами Компартии и Партии регионов акция длилась меньше часа. Протестовали против фашистского движения, якобы препятствующему празднованию Дня Победы 9 мая.

То же время, рассказывает ТВi, оппозиционеры заявили, что им препятствуют в организации перевозки активистов на акцию протеста "Вставай, Украина!" В частности, народный депутат от "Батькивщины" Арсен Аваков на своей странице в Facebook написал: накануне события должны перекрыть все основные трассы в Киев . Напомним, 18 мая в Киеве пройдет заключительный этап акции оппозиции "Вставай, Украина!". В то же время власти готовятся провести в Киеве митинг под антифашистскими лозунгами.