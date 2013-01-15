СМИ: Кошулинский повесил в Раде портреты Бандеры, Шухевича и Коновальца
19:31, 15 января 2013Политика
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Заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский повесил в своем рабочем кабинете портреты лидеров украинских националистов.
Кошулинский пришел в кабинет со своими героями / Фото с Facebook Cиротюка
Соответствующие фото из кабинета Кошулинского на своей странице в Facebook выложил народный депутат из фракции Свобода Юрий Сиротюк, пишет Корреспондент.
"Секретные фото из кабинета заместителя председателя Верховной Рады. Дидух есть. Бандера, Шухевич и Коновалец на месте, а "елку" репрессировали", - написал в комментарии депутат Сиротюк.
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Как сообщал УНИАН, 13 декабря заместителем председателя Верховной Рады был избран народный депутат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский.
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