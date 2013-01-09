Кошулинский рассказал об основной задаче «Свободы» в ВР

Такую позицию ВО "Свобода" в интервью 5 каналу озвучил вице-спикер ВР Руслан Кошулинский.

"У нас нет закона об оппозиции, который бы четко устанавливал отношения между большинством и меньшинством. Наша задача - фильтр: чтобы не попадали в сессионный зал законопроекты, которые не учитывают позицию меньшинства, то есть оппозиционных фракций. Или не учитывают тех основ законодательных, которые существуют ", - подчеркнул он.

По мнению политика, "Свобода" уже смогла кое-что изменить в работе Верховной Рады даже за такой короткий срок.

"Мы увидели буквально две недели работы. За этот период количество выступлений на государственном языке ... сравните, сколько их было за прошедший период, и сколько теперь. Даже сравните количество нарушений регламента. За три дня пленарных заседаний мы практически не услышали того, что было в шестой каденции. Когда 20 человек стояли в сессионном зале и играли на пианино - голосовали за всех ", - добавил вице-спикер.

Gazeta.ua