СМИ назвали тех, кто может возглавить Пентагон и Госдеп США

Как сообщают газеты The New York Times и The Washington Post, возглавить оборонное и внешнеполитическое ведомства могут соответственно сенатор Джон Керри и представитель США при ООН Сьюзан Райс, сообщает Лента.ру.

The New York Times отмечает, что Керри, глава внешнеполитического комитета в Сенате, предположительно, стремится стать госсекретарем, однако Обама, добившийся переизбрания на пост главы государства, видит его именно вероятным министром обороны. Впрочем, выдвижение на пост госсекретаря Райс все еще вызывает значительные сомнения, так как ее активно критикуют республиканци за ошибочные заявления, что атака на консульство США в Бенгази была стихийной реакцией, хотя потом выяснилось, что это был спланированный теракт.

Другим кандидатом на пост госсекретаря называют Томаса Донилона, который сейчас служит советником президента по национальной безопасности. Есть также предположения о том, что главой Госдепартамента может стать даже кто-то из республиканцев - к примеру, бывший сенатор Чак Хейгел или бывший посол в КНР Джон Хантсмэн. Предполагается, что на столь значительную уступку в отношении соперничающей партии президент-демократ может пойти, чтобы сгладить недовольство, вызванное скандалом вокруг назначенного им главы ЦРУ Дэвида Петрэуса.

Претендентом на пост главы Пентагона называют также нынешнего заместителя министра обороны Эштона Картера.