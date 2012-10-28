В Польше проголосовали более 700 украинцев

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили представители консульств, где созданы участки, ссылаясь на последние доступные данные.

Самая высокая явка по состоянию на 16.00 (польское время) зафиксирована в польской столице, Варшаве, где проголосовало около 350 граждан Украины из около 2 тыс., внесенных в списки.

"Это меньше, чем на предыдущих выборах (Президента 2010 года), когда на такое же время свой голос отдали уже около 500 чел.", - сказала УНИАН председатель избирательной комиссии Наталия Кренская.

Она отметила, что голосование проходит спокойно, напомнив, что в Варшаве не смогли проголосовали только трое украинцев.

"Время консульского учета, на котором они были, уже закончилось, и потому приглашение для голосования им отправили по домашнему адресу в Украине", - объяснила она.

Генконсул Украины в Кракове Виталий Максименко сообщил агентству, что за три часа до закрытия избирательного участка там проголосовало около 150 человек из около 2 тыс. избирателей.

Он не стал сравнивать эти данные с предыдущими выборами, назвав этот результат "нормальным".

"Были и пожилые люди, и среднего возраста, и молодежь", - сказал он, отвечая на вопрос, кого больше всего было среди избирателей, проголосовавших в Кракове.

Украинский генконсул в Люблине Владислав Каневский сообщил, что, по последним доступным данным, на этом избирательном участке проголосовало более 100 украинцев из более тысячи, внесенных в списки.

Представитель избирательного участка в Гданьске на западе Польши сказал УНИАН, что там проголосовало 115 украинцев, или около 10%, отметив, что волеизъявление проходило спокойно.

Собеседники агентства в Гданьске, Люблине и Кракове отметили, что на избирательные участки приходило от нескольких до 15 человек, которые хотели проголосовать, но не смогли этого сделать из-за того, что не были внесены в списки.

"Приходил мужчина, который сказал, что голосовал в 2010 году и хотел это сделать снова, но законодательство уже изменено и заявку для внесения в списки нужно было написать до 22 октября", - отметил один из представителей консульств в Польше.

"Удалось людям объяснить, что так предусматривает закон, и обошлось без эксцессов", - сказал другой украинский дипломат, описывая аналогичную историю.

Как сообщал УНИАН, право голосовать на выборах в Верховную Раду Украины в Польше имеют около 6,5 тыс. граждан Украины из несколько десятков тысяч, которые находятся в стране на основании так называемых "карт побыту" (документ, который подтверждает законность проживания в стране) и виз.

По данным консульств, заявки на то, чтобы быть внесенными в списки избирателей, накануне голосования подали менее 500 украинцев.

Справка УНИАН. По данным польской власти, право легального пребывания в Польше на основании так называемых "карт побыту" в стране имеют почти 30 тыс. общин Украины и еще несколько десятков тысяч могут находиться на основании национальных виз, которые преимущественно выдаются студентам и тем, кто приезжает сюда на работу.