Украинцы в России уже отголосовали

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в 20.00 по московскому времени (18.00 - по киевскому времени) закрылись избирательные участки в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Еще раньше закрылись избирательные участки в Екатеринбурге и Новосибирске.

Как сообщил УНИАН председатель избирательной комиссии в Москве Денис Денисов, по состоянию на 20.00 по московскому времени проголосовало около 400 граждан Украины.

Он отметил, что голосование прошло в спокойной обстановке, но при достаточно низкой явке.

По его словам, обычно в голосовании в Москве принимает участие не менее тысячи избирателей.

“Сейчас мы приступаем к подсчету голосов”, - сказал Д.Денисов.

По предварительным данным, в остальных российских городах, где были открыты участки, проголосовало в сумме еще несколько сотен избирателей.