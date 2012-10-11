Эксперт: Главная интрига - какая из трех партий «зоны риска» пройдет в парламент

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись сегодня, то голоса общего числа опрошенных распределились бы следующим образом: Партия регионов получила бы 20,7%, «Батькивщина» - 16,9%, «УДАР» - 14,4%, КПУ - 10,1%, «Украина - Вперед!» - 5,3%, «Свобода» - 5,1%, «Наша Украина» - 4,7%.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сказал директор по научным вопросам Всеукраинской социологической службы при НАНУ, кандидат философских наук, доцент Борис Сагалаков, представляя результаты всеукраинского социологического опроса «Электоральные настроения населения Украины», проведенного с 5 по 7 октября.

При этом 10,1% опрошенных указали, что не доверяют никому, а 5,8% отметили, что им трудно ответить. «Социология дает тенденцию, тенденция на сегодняшний день такова: основная интерес в сегодняшней электоральной ситуации - смогут или не смогут пройти партии зоны риска», - отметил эксперт.

По его словам, «наберет «Батькивщина» или ПР на 2-3% больше или меньше - это принципиально не изменит расстановки сил в парламенте, а вот если придут новые политические силы, придется создавать компромисс». В связи с этим он напомнил о «золотой акции», которую имели в свое время социалисты, а затем Народная партия Литвина.

Ссылаясь на результаты исследования, эксперт отметил, что однозначно участвовать в голосовании собираются 44,5% опрошенных, 35,6% - «скорее всего, да», 9% - «скорее всего, нет», 4,1% - однозначно не голосовать, а 5,6% затруднились ответить. Среди тех, кто намерен прийти на выборы, 23,6% опрошенных отдали бы свой голос за Партию регионов, 18,5% - за «Батькивщину», 16,7% - за «УДАР Виталия Кличко», 11,4% - за КПУ, 7,3% - за ВО «Свобода», 5,4% - за партию «Украина - Вперед!», 5,4% - за «Нашу Украину».

В таком случае, отметил эксперт, погрешность составляет до 3,5%. Б.Сагалаков отметил, что среди трех последних политических сил больше шансов на прохождение в парламент имеет ВО «Свобода», имея надежный электорат. «Самый надежный электорат - у крайне радикальных сил: у коммунистов - и у «Свободы», - подытожил Б.Сагалаков. Стабильный избиратель у КПУ - 58,1%, ВО «Батькивщины» - 54,2% и Партии регионов - 50,5%. «УДАР», как и «Наша Украина», получили 38,6%.

Комментируя рост рейтингов партий, не входивших в группу фаворитов нынешних выборов, Б.Сагалаков отметил: «Уже давно сложилась ситуация, что на национально-демократическом направлении работают три довольно сильные политические силы. Некоторое время здесь значительное преимущество имела «Батькивщина», за счет харизмы Юлии Владимировны. Сейчас теснят их «Наша Украина», «Свобода», часть электората отбирает и «Удар». По его словам, «сегодня «Батькивщина» не смогла сыграть роль ведущей национально-демократической силы». Отвечая на вопрос о финишном ускорении «Нашей Украины», эксперт назвал ситуацию «ожидаемой и социологами, и политологами» в связи с "ностальгией»: «Где-то срабатывает определенная ностальгия, связанная с именем лидера, особенно я смотрю, растет электорат интеллигенции в «Нашей Украине», и электорат предпринимателей - возникает определенная ностальгия по свободе слова в интеллигенции и по свободе предпринимательства у предпринимателей ». Он также напомнил ситуацию, когда после поражения на президентских выборах 2004 года, которая многими казалась сокрушительной, уже на парламентских выборах 2006-го года Партия регионов оказалась среди лидеров.

Оценивая качество кампании основных политических сил, эксперт отметил, что работа построена на деструктив. «Оранжевые» рассказывают, какие плохие сегодня «синие» - их надо сменить, а «синие» рассказывают, как плохо было при власти «оранжевых», - отметил эксперт. Он также отметил отсутствие обсуждения конкретных проблем, в частности, судебной системы и создание «горизонтали» власти. «На данном массиве можно дать только тенденцию», - сказал эксперт и добавил, что решающими в избирательной кампании являются последние 3 недели.

Общеукраинский опрос проводился с 5 по 7 октября во всех областях Украины и Киеве. Всего согласно случайной квотной выборке с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины были опрошены 2500 респондентов. Возможная погрешность - 2,2%.