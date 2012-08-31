Кивалов: от исправлений языкового закона будет только хуже

Об этом говорится в комментарии С.Кивалова, переданном агентству УНИАН.

«Честно говоря, у меня бы язык не повернулся назвать это новшеством, так как от них повеяло «совком», повеяло уже забытой нами бюрократией… По мнению авторов документа, людям, которые всего лишь хотят говорить на родном языке, надо собрать подписи, создавать инициативные группы. Они предлагают сослаться на закон о местном референдуме, которого не существует», - заявил С.Кивалов.

При этом он подчеркнул, что, исходя из предложенных новшеств, людям надо обращаться в местные органы власти, а те должны обратиться в областные, а уже область - в Верховную Раду, чтобы им дали право априори гарантированное Конституцией.

«То есть, все делается для того, чтобы заволокитить, увести в тень важный для Украины языковой вопрос, оставив на поверхности политические интересы. Этими предложениями прямо предусмотрено нарушение основных прав и свобод наших граждан, нарушение Европейской Хартии о языках и нарушение Конституции Украины», - считает С.Кивалов.

При этом он «со всей ответственностью» заявляет, что текст, предложенный Рабочей группой по доработке Закона "Об основах государственной языковой политики", направлен «на расшатывание языковой ситуации, он усугубляет напряжение в обществе и никак не решает языковой вопрос».

Особенно, по мнению С.Кивалова, это касается малых народностей, которых на определенной территории меньше, чем 30%.

«Я считаю, что подобные предложения не имеют шансов на принятие Верховной Радой», - резюмировал С.Кивалов.

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Как сообщал УНИАН, по данным газеты «КоммерсантЪ – Украина», рабочая группа по доработке Закона "Об основах государственной языковой политики" одобрила его новую редакцию. Члены группы решили изменить даже название документа и озаглавили его "О порядке применения языков в Украине". Законопроект сохраняет за украинским языком статус государственного и содержит меры по его защите. В частности, использование государственного языка является обязательным в судо- и делопроизводстве, в деятельности органов государственной власти, Вооруженных сил, в сфере науки и образования, рекламе.

Положения документа не предусматривают для языков национальных меньшинств статуса региональных, а лишь предполагают меры по их защите в случае, если на определенной территории проживает не менее 30% носителей такого языка.

При этом окончательное решение по поддержке и защите этих языков предлагается закрепить за Верховной Радой.