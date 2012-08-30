Рабочая группа подготовила новый вариант языкового закона

09:32, 30 августа 2012
Политика
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Рабочая группа по доработке закона "Об основах государственной языковой политики" одобрила его новую редакцию.

Раїса Богатирьова під час засідання Кабміну. Київ, 25 липня

Об этом сообщает Коммерсантъ-Украина.

Члены группы решили изменить даже название документа и озаглавили его "О порядке применения языков в Украине".

Как заметил один из участников вчерашнего заседания группы, цель переименования — "понизить статус документа". "Первоначальное название было слишком претенциозным. Следует помнить, что основы государственной политики отражены в Конституции",— объяснил он.

Законопроект сохраняет за украинским языком статус государственного и содержит меры по его защите. В частности, использование государственного языка является обязательным в судо- и делопроизводстве, в деятельности органов государственной власти, вооруженных сил, в сфере науки и образования, рекламе.

Положения документа не предусматривают для языков нацменьшинств статуса региональных, а лишь предполагают меры по их защите в случае, если на определенной территории проживает не менее 30% носителей такого языка. При этом окончательное решение по поддержке и защите этих языков предлагается закрепить за Верховной радой. Противники законопроекта утверждают, что он не способен обеспечить использование языков национальных меньшинств в Украине.

 

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