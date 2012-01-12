Эксперт: Говорить о демократических переменах в России преждевременно

Эксперт Института Горшенина Евгений КУРМАШОВ считает, что говорить о возможности демократических перемен в России пока преждевременно.

Такое мнение он высказал в авторской статье, опубликованной на сайте «LB.ua».

Говоря о последней акции протеста в Москве на проспекте Сахарова, эксперт отметил, что ее массовость была действительно рекордной, однако российская власть достаточно спокойно позволила провести данную акцию. И точно так же, убежден Е.КУРМАШОВ, даст провести все последующие, поскольку премьер-министру РФ Владимиру ПУТИНУ среди прочего не нужна «тиражируемая на весь мир картинка разгона столь массовой демонстрации».

Основное тут, по мнению эксперта, - это математика. «Сто тысяч человек – это не вся Россия, и даже не вся Москва. Это – абсолютное меньшинство, не представляющее угрозы при правильном обеспечении безопасности, а также при правильной интерпретации событий в информационном поле. В то время как сто тысяч москвичей выражали свой протест на проспекте Сахарова, другие десять миллионов москвичей также особым образом выражали свою гражданскую позицию – занимались своими личными делами. Поэтому разговоры о массовости могли возникнуть только на фоне традиционно скудных «Маршей несогласных», которые целое десятилетие олицетворяли собой общественный протест в России», - считает Е.КУРМАШОВ.

По его мнению, в Кремле и Белом доме прекрасно понимают, что такое 100 тысяч человек, и воспринимают данные акции как сложную, но рабочую ситуацию. «Более того, абсолютно четко понимают, как работать в условиях, если 1 февраля, к примеру, на акцию выйдет в два раза больше людей. Московская милиция в текущем году не впервые контролирует массовые мероприятия с подобным количеством людей. Так, в ноябре во время празднования праздника Курбан-Байрам на московские улицы вышло около 170 тысяч мусульман – что вдвое больше митинга на проспекте Сахарова. В нынешней ситуации сложно утверждать, что гражданское общество становится в России фактором влияния на политические процессы», - отметил Е.КУРМАШОВ.

По его словам, без политических лидеров, способных составить хотя бы малейшую конкуренцию В.ПУТИНУ и его команде, даже 100 тысячам человек влиять на политическую ситуацию сложно. В России действует небольшая группа политиков, которую принято называть внесистемной оппозицией, которая на протяжении последних 10 лет не скрывала своего восторга событиями в Грузии в 2003 году, в Украине в 2004-м и в Киргизии в 2005-м. Эксперт считает, что этим политикам не важен результат – свержение нынешнего режима, а нужен антураж: «У них есть сцена, есть атрибутика, есть музыканты, есть лозунги, и к ним, возможно, впервые за все время их оппозиционной деятельности, приковано внимание такого количества людей, телекамер, зарубежных политиков и экспертов».

Эксперт приходит к выводу, что сегодня противодействие протестам в России происходит не в силовой, а в информационной плоскости. «Российская власть устами большинства своих спикеров перешла к разделению протестующих на две части – тех, кто стоит на сцене, и тех, кто пришел проявить свою гражданскую позицию. О первых принято говорить с легкой иронией, о вторых – преимущественно с пониманием», - отметил Е.КУРМАШОВ.

По его словам, экспертное сообщество используется как полноценный инструмент PR-кампании, готовя своими заявлениями почву для дальнейших инициатив представителей власти. По его словам, основной мессидж: «Это не протест против ПУТИНА или «Единой России» – это свидетельство того, что общество желает перемен». «Главный элемент PR-кампании – информационная маргинализация протестов и противопоставление участников акций остальному народу России; маргинализация фронтменов протеста и разделение их на несколько типов: политики-лузеры (НЕМЦОВ, МИТРОХИН), грантоеды и радикалы (ЧИРИКОВА, НАВАЛЬНЫЙ, УДАЛЬЦОВ), гламур (СОБЧАК, РЫНСКА, ТРОИЦКИЙ); превращение акций протестов в фарс; внедрение в качестве действующих лиц оппозиции Алексея КУДРИНА, Михаила ПРОХОРОВА, Ксении СОБЧАК», - считает эксперт.

Е.КУРМАШОВ обратил внимание на то, что многократного прироста протестующих по сравнению с Болотной площадью на проспекте Сахарова не произошло. и во многом это заслуга предпринятых в этот промежуток времени PR-действий.

«Однако также следует признать, что используемый специалистами Кремля инструментарий недолговечен. К новой волне митингов и протестов, анонсированных на начало февраля, арсенал средств придется значительно расширить», - отметил эксперт.

По его словам, с большой долей вероятности можно прогнозировать, что основные усилия команда кремлевских пиарщиков предпримет на следующих направлениях: перехват М.ПРОХОРОВЫМ права оппозиционной инициативы; старт персонального политического проекта А.КУДРИНА, направленного на умеренные оппозиционные группы избирателей; дальнейшее размывание оппозиционных рядов введением неоднозначно воспринимаемых обществом фигур. Также в арсенале у пиарщиков, прогнозирует експерт, усиление легенды об «экспортности» фэйсбуковых революций, направленной на консервативное российское голосующее большинство; подчеркнуто комплиментарное отношение представителей российской власти к «гражданскому обществу», требующему перемен, на фоне демонстративно брезгливого отношения к персонажам, декламирующим лозунги со сцены; присоединение части представителей правящей элиты к лозунгам и требованиям «Болотной», «Сахарова» и т.д.

Не исключает он и выполнения части анонсированных Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ реформ и инициатив еще до президентских выборов.

«Таким образом, у команды пиарщиков Владимира ПУТИНА есть шанс проявить высший пилотаж мастерства – сделать из протестных митингов и «ростков революции» один из главных элементов повестки дня выборов президента. Фактически, оформленная внесистемная оппозиция – лучший спарринг-партнер если не в юридической плоскости выборов, то в информационной. Ситуация, при которой на одной чаше весов российскому избирателю будет предлагаться Владимир ПУТИН, а на другой – НЕМЦОВ, КАСПАРОВ, ЛИМОНОВ, АКУНИН, ТРОИЦКИЙ и Ксения СОБЧАК, выигрышна для ПУТИНА, поскольку создаст хоть и слабую, но, тем не менее, иллюзию выбора и наличия политического процесса», - подчеркнул Е.КУРМАШОВ.