В ЦИК поступили представления от партийных клонов

В Центральной избирательной комиссии заявляют о наличии двух представлений по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий в Киевской и Львовской областях от одной политической партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.

«Сейчас такая информация приходит о том, что есть своеобразные клоны местных организаций одной партии на определенном уровне, например, областном, районном и т.д. В ЦИК представления поступили, мы будем их разбирать. И решение будет, понятно, приниматься, в случае наличия спора, в случае, если иным способом такое решение нельзя будет принять, - исключительно путем голосования членов ЦИК», - сказал А.МАГЕРА.

Он также отметил, что в случае наличия судебных решений по этому поводу ЦИК будет принимать их во внимание только после их официального вступления в действие, поскольку, как объяснил А.МАГЕРА, в ЦИК очень мало времени для формирования ТИК.

В то же время А.МАГЕРА не уточнил название политической партии, с которой сложилась такая ситуация. «Я не хочу никому делать рекламу или антирекламу», - отметил А.МАГЕРА.

Как сообщал УНИАН, партия "Батькивщина" обвиняет власть в создании "лжепартийных организаций" и формировании "фальшивых списков".

6 сентября лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что ее политическая сила фактически лишена возможности принимать участие в местных выборах уже в четырех областях.

"Я могу сегодня констатировать, что в четырех областях наша политическая сила, в сущности, выброшена из политического процесса. Мы не будем принимать участие, если не будет исправлена ситуация в Харьковской, Киевской, Львовской и Луганской областях", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО объяснила, что в этих областях произошла смена руководителей областных организаций партии, и часть их членов исключена из партии за действия, не совместимые с идеологией "Батькивщины". При этом, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, органы юстиции не отдают новым председателям облорганизаций документы, подтверждающие их полномочность в связи с соответствующими судебными решениями.

"Действующая власть через Министерство юстиции заблокировала регистрацию новых председателей, выдает удостоверения о регистрации старым руководителям организаций, а МВД выдает им печати", - сказала она.