Драч, Олийнык, Ступка должны разделить ответственность с Януковичем?

Предложенный Министерством культуры и туризма Украины вариант решения проблемы кинопроката почти вытеснит из него украинский язык.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил политический консультант, вице-президент Украинской PR-лиги, автор «Языкового баланса Украины» Олег МЕДВЕДЕВ.

«Предложенный способ решения проблемы языка кинотеатрального проката в Украине, озвученный в прошлый четверг министром культуры и туризма Михаилом КУЛИНЯКОМ, представляет собой наихудший вариант для украиноязычного дублирования и приведет к его почти полному уничтожению”, - заявил О.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, «тезис министра, по крайней мере, в том виде, в котором он была подан некоторыми информационными агентствами, о том, что проблема дубляжа фильмов должна «отражать состояние свободного рынка в кинопрокате», шокирует вообще, поскольку стихия свободного рынка является убийственной для культуры”. “В силу исторических обстоятельств русский язык, безусловно, является более приспособленным для рыночной конкуренции. И когда в окончательном варианте постановления Минкульт и правительство отдадут вопросы кинопроката на рыночное усмотрение дистрибьюторов, все они будут дублировать фильмы исключительно или большей частью на русском языке. Посещаемость кинотеатров росла высокими темпами и с украинским языком дублирования, но такие уже реалии, что русскоязычная аудитория в Украине все равно более широкая”, - отметил эксперт.

Он сообщил, что “если сейчас по итогам 2008-2009 гг. каждая третья фильмокопия была выпущена в прокат на русском языке звучания, и соответственно, у русскоязычных граждан есть возможность смотреть фильмы на русском языке, то анонсированные новшества АЗАРОВА-КУЛИНЯКА приведут к тому, что украиноязычные фильмы из кинотеатров исчезнут вообще, и ситуация в кинопрокате станет такой, какой она была во время правления ЯНУКОВИЧА в 2002-2005 гг. и 2006-2007 годах”. “В кинотеатрах тогда, как известно, все фильмы демонстрировались исключительно на русском языке, и Партия регионов не видела в том никаких нарушений языковых прав граждан. Очевидно потому, что по мнению руководителей ПР, права существуют только в тех, кто говорит на русском языке», - отметил эксперт.

По мнению О.МЕДВЕДЕВА, «в кинотеатральном прокате следует сохранить status-quo. Если же власть все же считает крайне необходимой изменить ситуацию, то она должна идти не путем уничтожения украиноязычного кинопроката и его полного перехода на российский путем погружения в рыночную стихию, а путем обеспечения выбора языка фильма, что означает обязательное дублирование лент на обоих языках и параллельную трансляцию в кинотеатрах”.

По убеждению эксперта, “украинский рынок к подобной самоорганизации не готов хотя бы из-за того, что в большей степени он контролируется российскими компаниями или их «дочерьми». “Поэтому, по его словам, если вопреки Конституции и решениям Конституционного Суда правительство хочет разрешить дублирование западных фильмов на русском языке, оно должно, как минимум, зафиксировать не менее чем 50% квоту на демонстрацию украиноязычных фильмокопий в любом регионе».

О.МЕДВЕДЕВ советует правительственным чиновникам ознакомиться с позицией Виктора ЯНУКОВИЧА, зафиксированной в законе о принципах внешней и внутренней политики, в котором есть норма об «обеспечении всестороннего развития и функционирования украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины». М.КУЛИНЯК предлагает наоборот – вытеснить его из кинопроката”.

«Поскольку правительство в этом вопросе заряжено однозначно односторонне», О.МЕДВЕДЕВ призывает «небольшую группу украинской украиноязычной интеллигенции, которая согласилась на сотрудничество с ЯНУКОВИЧЕМ, вынести этот вопрос на рассмотрение Гуманитарного совета при Президенте и обеспечить справедливое решение данного вопроса. Оно на совести не только ЯНУКОВИЧА и АЗАРОВА, но и Ивана ДРАЧА, Бориса ОЛИЙНЫКА, Ларисы СКОРИК, Богдана СТУПКИ, Дмитрия СТУСА и других, кто согласился разделить с ЯНУКОВИЧЕМ ответственность за его гуманитарную политику».

О.МЕДВЕДЕВ также привел данные из Языкового баланса-2, который будет презентован в ближайшее время.

“За 2008-2009 гг., согласно данным Государственной службы кинематографии, для кинопроката дублировано и озвучено на украинском языке 205 фильмов общим количеством копий 7185. На русском языке звучания (с украинскими субтитрами) в прокат вышли 94 ленты российского производства общим количеством копий 2796. Следовательно, доля украиноязычных фильмокопий составляет 71,8%, русскоязычных – 27,9%, и эти данные явно противоречат утверждениям о якобы сплошной украинизации кинопроката”, - отметил эксперт.

“Что касается демонстрирования фильмов на телевизионных каналах, по данным прошлогоднего мониторинга Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, без учета титрования, по такому показателю как звучание языка, фильмы, озвученные или дублированы на украинском языке, составляют 45%, а фильмы и телесериалы на русском языке звучания с украинскими субтитрами составляют 55%”, - подчеркнул О.МЕДВЕДЕВ.