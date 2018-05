“Распорядителям бюджетных средств принять меры для проведения с привлечением международных экспертов проверки эффективности использования бюджетных средств в 2008-2009 годах и I квартале 2010 г.” – такое распоряжение Кабмина от 5 мая за подписью премьер-министра Николая Азарова обнародовано на официальном сайте правительства.

Среди прочего в распоряжении устанавливается, что закупка услуг международных экспертов по проведению аудита “осуществляется по процедуре закупки у одного участника без согласования с Министерством экономики”, предусматривается предоплата услуг по аудиту – “в размере, не превышающем 40 процентов их стоимости”. (Общая предельная сумма стоимости аудита в документе не указана).

Также постановление № 334 уполномочивает министра финансов Ярошенко Федора Алексеевича и главу Главного контрольно-ревизионного управления Андреева Петра Петровича на подписание договора о предоставлении услуг по проведению аудита с компанией “Trout Cacheris, PLLC” (г. Вашингтон).

А Министерствам, другим центральными органам исполнительной власти, Фонда государственного имущества, другим субъектам управления объектами государственной собственности, фондам общеобязательного государственного социального страхования постановление предписывает способствовать международным экспертам в проведении ими аудиту.

В то же время, как следует из информации, которая содержится на Интернет-сайте Trout Cacheris, PLLC, “Trout Cacheris is а small law firm with а focus on complex litigation, both civil and criminal. Formed as Trout & Richards in 1996, the Washington, D.C. firm assumed its current name when Plato Cacheris, one of the preeminent attorneys in the white collar criminal defense bar, became а member. Our mission has always been to serve the growing demand for а small firm with attorneys experienced in sophisticated matters. In an environment where the cost of complex litigation continues to escalate, our goal is to provide the highest quality legal representation with the cost advantages and personal attention available in а small firm setting”. То есть проверку эффективности использования бюджетных средств в 2008-2009 годах и I квартале 2010 года будет осуществлять “маленькая фирма”, которая занимается судебными делами, – гражданскими и криминальными, основанная в 1996 году и никогда на большен, чем сотрудничество с “маленькими фирмами” не замахивалась.